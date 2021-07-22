Ученые нашли неизвестные вирусы, которым 15000 лет, в образцах льда с Тибетского плато. Почти половина из них выжила

В тибетских ледниках нашли живые образцы вирусов 15000-летней давности. Фото: pronedra.ru.

Ученые предвкушают новый виток изучения процесса эволюции вирусов. В этом им должны помочь неизвестные науке вирусы, найденные в образцах льда из тибетских ледников. Как сообщает БелНовости со ссылкой на журнал Microbiome, в образцах льда с Тибетского плато в Китае найдены образцы вирусов, которые находились там 15 000 лет. Почти половина вирусов выжила, причем, как считают эксперты, выжили они именно потому, что оставались замороженными.

Сверившись с информацией из современных каталогов, исследователи убедились, что найденные образцы вирусов не похожи на известные науке образцы. Из 33 найденных вирусов идентифицированы пока только четыре.

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