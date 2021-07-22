В Минюсте Беларуси сказали, почему адвокатов лишили лицензии

Стало известно, почему белорусских адвокатов лишили лицензий. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

На сайте Министерства юстиции Беларуси появился официальный комментарий, объясняющий причины недавнего лишения лицензий еще четырех белорусских адвокатов.

Сообщается, что решение о прекращении действия лицензий правозащитников было принято в среду, 21 июля. С этой даты действие лицензий адвокатов Гашинского, Желтоноги, Звягинцева и Мочалова прекращено.

В Минюсте сообщили, что Антона Гашинского, который защищает Софию Сапегу, лишили лицензии за «систематические нарушения требований и условий осуществления адвокатской деятельности» - два и более раза за двенадцать месяцев.

Действие адвокатской лицензии Екатерины Желтоноги прекратили из-за исключения ее из Минской городской коллегии адвокатов. Данное дисциплинарное взыскание было применено к ней «за систематическое нарушение требований и условий осуществления адвокатской деятельности».

Лицензии Валерия Звягинцева и Андрея Мочалова также прекращены. Причиной послужило исключение их из Минской областной коллегии адвокатов «за совершение проступков, несовместимых со званием адвоката».

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