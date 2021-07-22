В Беларуси аннулировали 4000 счет-справок на покупку авто: в налоговой сказали, в чем проблема

Налоговая предупредила белорусов о проблемах при покупке автомобилей по счетам-справкам. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В телеграм-канале Министерства по налогам и сборам Беларуси объяснили, почему у белорусов возникают проблемы при покупке авто по счет-справкам.

Известно, что в Беларуси были аннулированы уже 4000 счет-справок. Причиной таких действий контролирующих органов стала «незаконная деятельность двух субъектов хозяйствования», не занимающихся комиссионной продажей авто, а только приобретением бланков.

Уточняется, что от сделки стоит оказаться, если счет-справка приобреталась либо оформляется от имени юрлиц: «ОстАвтоШин» или «Счетман».

- Данные субъекты фактически не занимаются продажей автомобилей, а лишь приобретают бланки счетов-справок. От их имени на территории всей страны «неустановленные лица оформляют «липу», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Бланки относятся к следующим сериям:

- серия РХ № 0350368-0350467;

- серия РХ № 0350483-0350882;

- серия РХ № 0353151-0353650;

- серия РХ № 0356651-0357150;

- серия РХ № 0359651-0360150;

- серия РХ № 0364151-0364650;

- серия РХ № 0366151-0366650;

- серия РХ № 0369651-0370150;

- серия РХ № 0378151-0378650.

Покупая машину, можно проверить счет-справку здесь.

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