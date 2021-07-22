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Общество22 июля 2021 21:56

Названы три лекарства, которые позволяют предотвратить развитие COVID-19

Израильские ученые утверждают, что некоторые из уже существующих лекарств эффективны при лечении ковида
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
Против коронавируса могут быть эффективны уже существующие препараты, утверждают ученые.

Против коронавируса могут быть эффективны уже существующие препараты, утверждают ученые.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ученые из Израиля составили список медицинских препаратов, которые успешно противостоят развитию коронавирусной инфекции в организме человека. Причем три из них, как утверждают исследователи, позволяют предотвратить его практически на сто процентов. Кроме того, еще не менее 18 существующих препаратов эффективно борются с ковидной инфекцией. Доклад израильских специалистов об этом опубликовало издание The Jerusalem Post, пишет БелНовости.

Препараты, о которых идет речь, используются для лечения атеросклероза и онкологических заболеваний. Так, в лабораторных испытаниях почти стопроцентно подавляли коронавирус лекарства дарапладиб (его используют при лечении атеросклероза), флуматиниб (лекарство входит в протокол лечения миелоидной лейкемии) и одно из распространенных лекарств от ВИЧ.

Для того, чтобы с уверенностью говорить об эффективности этих препаратов против ковида, нужно провести еще ряд испытаний.

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