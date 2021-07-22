Названы три лекарства, которые позволяют предотвратить развитие COVID-19

Против коронавируса могут быть эффективны уже существующие препараты, утверждают ученые. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ученые из Израиля составили список медицинских препаратов, которые успешно противостоят развитию коронавирусной инфекции в организме человека. Причем три из них, как утверждают исследователи, позволяют предотвратить его практически на сто процентов. Кроме того, еще не менее 18 существующих препаратов эффективно борются с ковидной инфекцией. Доклад израильских специалистов об этом опубликовало издание The Jerusalem Post, пишет БелНовости.

Препараты, о которых идет речь, используются для лечения атеросклероза и онкологических заболеваний. Так, в лабораторных испытаниях почти стопроцентно подавляли коронавирус лекарства дарапладиб (его используют при лечении атеросклероза), флуматиниб (лекарство входит в протокол лечения миелоидной лейкемии) и одно из распространенных лекарств от ВИЧ.

Для того, чтобы с уверенностью говорить об эффективности этих препаратов против ковида, нужно провести еще ряд испытаний.

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