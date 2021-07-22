В Беларуси правозащитники признали политзаключенными еще 8 человек

В Беларуси признаны политзаключенными около 590 человек. Фото: Сергей ГАПОН

В Беларуси в списке политзаключенных появилось еще восемь фамилий, сообщило БелаПАН.

Так правозащитниками признаны политзаключенными еще восемь человек. Таким образом, общее количество политзаключенных в Беларуси достигло 587 человек.

В четверг, 22 июля, белорусским правозащитным сообществом были признаны «политическими» осужденные Никита Гончаров, Вадим Жилинский, Артем Климчук, Дмитрий Князев, Дмитрий Панько, Сергей Пацукевич, Игорь Гонтовой и несовершеннолетний Максим Шатохин. Все они были осуждены по обвинению в массовых беспорядках (ч.2 ст.293 УК РБ). Также Игоря Гонтового осудили за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них (ч.2 ст.342 УК РБ).

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