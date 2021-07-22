Стало известно, какие два вида животных способны болеть COVID-19, и вот почему важно это знать

Кошачьи и обезьяны могут заболеть коронавирусом, установили ученые. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Международная группа ученых определила виды животных, которые могут заразиться COVID-19. Специалисты из Швейцарии, Германии и Коста-Рики исследовали 12 видов животных. Оказалось, что почти стопроцентный шанс заболеть имеют только два – кошачьи и обезьяны, пишет Медицина и Наука со ссылкой на Emerging Infectious Diseases.

Непосредственно на животных эксперименты не проводились, ученые изучали клетки из их дыхательных путей и способность коронавируса поражать их. Для опытов были взяты клетки двух видов летучих мышей, верблюдов, лам, крупного рогатого скота, коз, кроликов, свиней, собак, хорьков, кошек, макак-резусов. Оказалось, что в случае заражения стопроцентно заболеют только обезьяны и кошки. При этом ученые напомнили, что факт передачи COVID-19 от человека к животным до сих пор не установлен.

“Полученные данные следует учитывать при определении непосредственной роли этих млекопитающих, а также близких к ним видов, как резервуаров для распространения нового коронавируса ”, - так объяснили ученые необходимость подобного исследования.

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