Молодечненская «Рэгiянальная газета» приостанавливает выпуск печатного издания. Фото: с сайте "Рэгiянальнай газеты"

Молодечненская «Рэгiянальная газета» приостанавливает выпуск печатного издания. Информация об этом была опубликована на официальном сайте издания.

- К сожалению, номер за пятницу, 23 июля, по независящим от редукции причинам вы не получите. Собственно, как и следующие. Мы просим у вас прощения и очень надеемся на понимание ситуации, - написано в обращении к читателям печатного издания.

Напомним, что 19 июля, в понедельник, в редакции «Рэгiянальнай газеты» прошел обыск. Была изъята техника.

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