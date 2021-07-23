Экономист Ярослав Романчук уехал из Беларуси после обыска. Фото: Facebook

Экономист Ярослав Романчук выехал из Беларуси и в настоящее время находится в Киеве. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Настоящее время».

По его словам, уехал он после обыска, причем не знает, в связи с чем его проводили.

Романчук добавил, что особых проблем с выездом из Беларуси у него не возникло, он покидал родину через Россию. Вся дорога с пересадками заняла у него 48 часов.

Напомним, что силовики пришли с обыском к Романчуку 14 июля. В этот день череда обысков прокатилась по белорусским правозащитным и не только организациям.

Ярослав Романчук – белорусский экономист и политик. Занимал пост заместителя председателя Объединённой гражданской партии с апреля 2000 по 2011 год.

Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса, основатель белорусской школы либерального устойчивого развития, автор более тысячи статей и шести книг по экономической тематике, один из разработчиков Антикризисной платформы Объединенных демократических сил в РБ. Выдвигался кандидатом в президенты Беларуси в 2010-м от Объединенной гражданской партии.

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