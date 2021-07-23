Состояние купола Будславского костела признали аварийным Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Состояние купола Будславского костела признали аварийным. Такая информация была размещена на портале catholic.by.

На портале был размещен отчет по итогам обследования Будславского костела после пожара, который произошел 11 мая 2021 года. Специалистам удалось выяснить, что от воздействия высоких температур пострадали кирпичные конструкции купола центрального нефа. В нем были зафиксированы вертикальные трещины, утрата верхней обмазки, растрескивание и отслоение штукатурки на внутренней поверхности купола.

- Техническое состояние купола было признано аварийным. В нем увеличиваются трещины. По этой причине необходима установка страховочных конструкций и укрепление, - написано в отчете.

Состояние купола Будславского костела признали аварийным. Фото: catholic.by

Также увеличиваются трещины и в своде правого нефа.

Специалисты отмечают, что в отсутствие крыши под воздействием погодных условий влагой насыщается кирпичная кладка сводов и стен под ними. В дальнейшем это может привести к утрате штукатурного слоя с ценной живопись. Для того, чтобы это предотвратить, здание было защищено от дождя с помощью подручных материалов, организован водоотвод.

Помимо этого, специалисты исследовали фундаменты костела и грунт под ними. Выяснилось, что и их необходимо укреплять, так как изношенность составляет 55%, а общее состояние было признано неудовлетворительным.

Трудность, с которой пришлось столкнуться экспертам при проведении работ – практически полное отсутствие архивных материалов о здании костела. Его комплексное изучение, включая архитектурные обмеры, не проводилось ранее.

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