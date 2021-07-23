МИД Беларуси: Литовские политики «стали стучать молотком по мине»

В МИД Беларуси прокомментировали поправки в закон о мигрантах. Фото: БЕЛТА

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз прокомментировал подписанный 21 июля президентом Литвы Гитанасом Науседой закон об изменении о правовом статусе мигрантов. Ответ был опубликован на официальном сайте МИД.

Глаз отметил, что политическое руководство Литвы не волнуют права человека. Он назвал рассуждения на данную разглагольствованиями, которым противоречат конкретные поступки. В качестве примера представитель МИД привел информацию об иракцах, которые были выдворены из Литвы в Беларусь.

- После подобного ужаса поправки к указанному закону просто дополняют очевидную картину. И нет никакого смысла перечислять положения международного права, двусторонних и многосторонних соглашения, да и просто моральных критериев, которые этот закон не нарушает. Таких положений просто нет, - сказал Глаз.

Он добавил, что поправки фактически узаконят нарушение прав человека в отношении мигрантов.

- А что говорит руководство Литвы? Да, закон плохой. До, он «дырявый». Да, он нарушает права человека. Но нам, дескать, надо послать сигнал странам донорам беженцев, - отмечает представитель МИД.

По мнению Анатолия Глаза, система пограничной службы Литвы деградировала, а страна пытается это скрыть.

- Да, раньше это было возможно, так как многие годы эту границу Беларусь защищала. И литовской стороне можно было не беспокоиться. Затем, образно говоря, литовские политики стали «стучать молотком по мине». И они добились своей цели. А теперь делают вид, что удивлены, - подчеркнул Глаз.

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