Медики рассказали о риске появления тромбоза у перенесших коронавирус

Примерно у 20-30% переболевших коронавирусом могут возникать тромбозы при постковидном синдроме. Фото: Андрей АБРАМОВ

Примерно у 20-30% переболевших коронавирусом могут возникать тромбозы при постковидном синдроме. Об этом рассказали в российском Минздраве.

«Частота развития наиболее серьезных осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции: тромбозы 20-30%, одышка 31,7%, кашель 13,5%, жалобы на боль в груди и тахикардию 12,7%», – сказано в документе, пишет «РИА Новости».

По данным российского Минздрава, есть и другие симптомы, но они проявляются реже.

Ранее невролог Эркин Шамсиев рассказал об опасном последствии коронавируса. По словам врача, COVID-19 может запустить в организме процесс преждевременнного старения. Это связано как с нервным истощением на фоне стресса из-за болезни (зараженный человек морально выгорает, у него появляются фобии, страхи), так и с естественным влиянием вируса на организм.

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