Лукашенко – спортсменам в Токио: «Государство сделало все необходимое и вправе рассчитывать на успех»

Лукашенко пожелал белорусским спортсменам в Токио здоровья, удачи и ярких побед во имя Родины. Фото: пресс-служба президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 23 июля, направил приветствие членам делегации Беларуси на XXXII Олимпийских играх в Токио.. Об этом сообщает пресс-служба президента.

- Олимпийские игры – это уникальные соревнования. Стать их участником – цель жизни многих спортсменом, завоевание любой награды – выдающееся свершение, а восхождение на высшую ступень пьедестала золотыми буквами вписывает имя чемпиона в историю мирового спорта, - говорится в сообщении.

Лукашенко напомнил, что Беларусь уже в четырнадцатый раз принимает участие в Олимпийских играх и всегда домой возвращалась с наградами.

- Я уверен, что так будет и сейчас, потому что мы – спортивная страна с богатыми и славными традициями, - написано в сообщении.

Президент также отметил, что государство сделало все необходимое и вправе рассчитывать на успех.

- Главное – идти своей мечте и не переставать верить в себя. Как верят в вас миллионы белорусов, внимание которых в эти дни будет приковано к спортивным аренам Токио. Желаю нашим олимпийцам здоровья, удачи и ярких побед во имя нашей Родины, - подытожил Лукашенко.

В пятницу, 23 июля, в Токио пройдет церемония открытия Олимпийских игр.

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