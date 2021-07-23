Глава МИД Литвы выразил иракскому коллеге «глубокую озабоченность» из-за увеличения количества авиарейсов из Багдада в Минск

авиакомпания Iraqi airways увеличила с двух до четырех в неделю количество авиарейсов в белорусскую столицу. Фото: pixabay

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис пообщался по телефону вечером 22 июля с главой внешнеполитического ведомства Ирака Фуадом Хусейном. В ходе беседы он выразил «глубокую озабоченность», поскольку увеличилось количество авиарейсов из Багдада в Минск. Об этом сообщает БелаПАН со ссылкой на МИД Литвы.

Ландсбергис 15 июля встретился с Хусейном в Ираке и обсудил проблему нелегальной миграции из Беларуси в Литву. Теперь он вновь призвал его решить вопрос с воздушным каналом миграции из Багдада в белорусскую столицу. По словам Ландсбергис, его собеседник пообещал в ближайшее время узнать мотивы перевозчиков и ответить на запрос по поводу приезда делегации экспертов.

– Я еще раз повторил, что участие в любой возможной преступной схеме Беларуси наносит особый ущерб репутации Ирака как страны, заявившей о приверженности пути демократии и мира. Не только Литва, весь Европейский союз ожидает, что Багдад примет меры против организаторов преступной сети, занимающейся контрабандой людей, – заявил Ландсбергис.

– Оба согласились с тем, что контрабандный маршрут Лукашенко должен быть ликвидирован, – написал министр итогам разговора на своей странице в Twitter.

Сообщается также, что авиакомпания Iraqi airways увеличила с двух до четырех в неделю количество авиарейсов в Минск. На ближайшие дни все билеты проданы. Их стоимость с учетом сборов составляет 426,6 доллара. Другая иракская авиакомпания – Fly Baghdad – летает в белорусскую столицу два раза в неделю.

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