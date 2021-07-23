Адвокаты посетили на Окрестина задержанных журналистов Груздиловича и Студинскую

Адвокаты посетили на Окрестина задержанных журналистов Олега Груздиловича и Инессу Студинскую Фото: Павел МАРТИНЧИК

Адвокаты в четверг, 22 июля, посетили в изоляторе временного содержания на Окрестина задержанных журналистов «Радыё Свабода» Олега Груздиловича и Инессу Студинскую, сообщает БелаПАН.

Адвокаты также сообщили о том, что к уголовному делу их пока не допустили, поэтому неизвестно, за что и в чем именно подозреваются журналисты.

К Алесю Студинскому адвокату удалось попасть 21 июля.

Напомним, что Олег Груздилович и Инесса Студинская были задержаны 16 июля, в пятницу.

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