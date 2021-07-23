Надбавки медикам за работу в условиях коронавируса уменьшили в Беларуси

Теперь надбавка по Указу № 131 устанавливается за то количество рабочих дней (смен), которое специалист работал с пациентом с коронавирусом, а не за все отработанное время. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Министерство здравоохранения (по согласованию с Республиканским комитетом Белорусского профсоюза работников здравоохранения) скорректировало подходы к установлению надбавки за работу в условиях пандемии COVID-19 с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, уровня заболеваемости и вакцинации работников здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

В частности, приказом Минздрава от 20 июля 2021 г. № 892 «Об изменении приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 4 июня 2020 г. № 604» внесены изменения в Методические рекомендации по применению указа Президента Республики Беларусь от 16 апреля 2020 г. № 131 «О материальном стимулировании работников здравоохранения».

«Обращаем внимание: из рекомендаций исключен пункт о применении расчета «треть отработанных часов и (или) смен в условиях инфекции» для установления надбавки в полном объеме за все отработанное время. Отмена данного пункта вводится с 1 августа 2021 года», – уточняется в сообщении.

Это означает, что, к примеру, врач-терапевт отработал 160 часов (20 рабочих дней или смен). Из них в течение семи рабочих дней (смен), что составляет более трети отработанного времени, продолжительностью восемь часов, оказывал медицинскую помощь пациентам с коронавирусом на протяжении 1-2 часов в день. Надбавка по Указу № 131 устанавливается за семь рабочих дней (смен), т.е. за 56 часов (7 смен х 8 часов), а не за все отработанное время (160 часов).

Также в Минздраве обратили внимание, что установление и выплата надбавки по указу № 131 производится за рабочие дни (рабочие смены). Оплата производится раздельно по каждой строке табеля учета рабочего времени – работе по основной должности, работе сверх нормы рабочего времени, работе на условиях совместительства, во время которых произошел контакт с пациентом с диагнозом COVID-19, что подтверждено первичной медицинской документацией.

«Руководителям организаций здравоохранения необходимо продолжить работу по рациональной расстановке кадров и минимизации (без ущерба для количества!) работников, привлекаемых к оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19», – рассказали в Минздраве.

Там добавили, что все методические письма Минздрава по надбавкам по указу № 131 с учетом трети отработанных часов и (или) смен работы в условиях инфекции COVID-19 утрачивают силу с 1 августа.

Кроме того, в министерстве привели статистику по надбавкам врачам за работу, связанную с COVID-19. В текущем году на эти цели было направлено Br589,4 млн из средств консолидированного бюджета. За май 2021-го эти выплаты получили почти 69 тысяч работников здравоохранения.

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