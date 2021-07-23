Белорусская государственная академия авиации будет готовить пилотов. Фото: с сайта вуза

Белорусская государственная академия авиации в 2021 году открыла набор на новую специальность – «летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации». Информация об этом была опубликована на сайте вуза.

В этом году на новую специальность планируют набрать 16 абитуриентов – поровну на бюджетную и платную формы обучения. Заочной формы по данной специальности не предусмотрено.

Срок обучения составит 4,5 года. Выпускники по оказанию вуза получат квалификацию «Специалист по летной эксплуатации гражданских судов. Инженер – пилот».

Вступительная компания в вузе стартовала 20 июля. Абитуриентам для поступления понадобятся результаты ЦТ по белорусскому или русскому языкам, математике и английскому языку. Также потребуется определить уровень физической подготовленности.

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