Белорусская государственная академия авиации будет готовить пилотов. Фото: с сайта вуза
Белорусская государственная академия авиации в 2021 году открыла набор на новую специальность – «летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации». Информация об этом была опубликована на сайте вуза.
В этом году на новую специальность планируют набрать 16 абитуриентов – поровну на бюджетную и платную формы обучения. Заочной формы по данной специальности не предусмотрено.
Срок обучения составит 4,5 года. Выпускники по оказанию вуза получат квалификацию «Специалист по летной эксплуатации гражданских судов. Инженер – пилот».
Вступительная компания в вузе стартовала 20 июля. Абитуриентам для поступления понадобятся результаты ЦТ по белорусскому или русскому языкам, математике и английскому языку. Также потребуется определить уровень физической подготовленности.
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