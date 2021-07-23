В Токио 23 июля открываются XXXII летние Олимпийские игры - вот где можно посмотреть прямую трансляцию. Фото: globallookpress.com

На Национальном стадионе в Токио в пятницу, 23 июля, пройдет церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр. Она начнется в 14 часов по белорусскому времени, передает БЕЛТА.

В связи с пандемией коронавируса на трибунах арены на церемонии открытия, которая вмещает 80 тысяч зрителей, будут присутствовать 950 человек. Все они являются официальными лицами делегаций. Сколько именно спортсменов пройдет по дорожкам, пока неизвестно.

Программа церемонии открытия по традиции держится в секрете. Но уже известно, что официальное название программы – United by Emotion, или «Объединенные эмоциями».

Летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Иностранные болельщики, согласно решению организаторов, на стадионы допускаться не будут.

В составе белорусской команды на олимпийских аренах выступят 108 атлетов в 20 видах спорта. Белорусы уже в седьмой раз выступят на летних Играх самостоятельной командой. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Пловец Никита Цмыг и лучница Анна Марусова будут знаменосцами белорусской делегации на церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио.

Белорусы, которые следят за Олимпийскими играми в Токио, смогут увидеть прямую трансляцию церемонии открытия эфире телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 5» в 14 часов по белорусскому времени.

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