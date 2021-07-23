Певица Наталья Подольская, которая со своей семьей отдыхает в Греции. Фото: Instagram

Певица Наталья Подольская, которая со своей семьей отдыхает в Греции, опубликовала новый снимок с пляжа в Instagram и умилила подписчиков.

На кадрах она позирует вместе со своим 9-месячным сыном Иваном во время кормления грудью. По ее словам, она не боится летать в другие страны с малышом.

«И путешествовать не стоит бояться. Главное все продумать и быть настроенной на то, что все будет очень хорошо», – рассказала в описании фото Подольская.

Подольская восхитила поклонников новым фото с сыном во время кормления грудью на пляже. Фото: Instagram

Поклонники пришли в восторг от снимка, о чем сообщили в комментариях к фото.

«Вот что значит сама выносила и родила, а Рудковская как с игрушкой пофоткается и все, мама...», «Сама родила, сама вскормила», «Умница, уважаю!», «А я прячусь всегда, когда кормлю не дома», «Как с любовью малыш ущипнул маму», «Классная фотка, растите здоровенькими», – высказали мнение подписчики.

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