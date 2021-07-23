В Беларуси начали ликвидацию некоммерческих организаций – среди них «Имена» и «Пресс-клуб»

В Беларуси начали ликвидацию некоммерческих организаций Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Беларуси начали ликвидацию организаций, в которых 14 июля прошли обыски. Об этом сообщает портал onliner со ссылкой на Единый государственный регистр юрлиц и ИП.

В процессе ликвидации находится просветительское учреждение «Центр правовой трансформации». Решение об этом было принято Мингорисполкомом в четверг, 22 июля. Также этим же числом ведомство принято решение о ликвидации правозащитной организации Human Constanta и просветительского учреждения «Офис европейской экспертизы и коммуникации».

В процессе ликвидации находится «Офис европейской экспертизы и коммуникации», «офис по правам людей с инвалидностью», учреждение «Офис помощи и поддержки занятости молодежи «ЮларКонсалт», «Белорусский национальный совет «Рада», Центр европейских исследований.

Также ликвидируют благотворительный проект «Имена», журналистскую мастерскую «Пресс-клуб», центр развития эффективной коммуникации «Живая Библиотека», «Центр правовой информации».

Ранее стало известно о том, что в Верховный суд был направлен иск от Минюста о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов и «ПЕН-центра».

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