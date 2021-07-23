Сначала думали, что балуется: милиционер спас тонущего ребенка на Цнянском водохранилище в Минске

Милиционер спас тонущего ребенка на Цнянском водохранилище в Минске. Фото: скриншот видео МВД

Сотрудник милиции во время патрулирования на Цнянском водохранилище с коллегой 20 июля около 17:00 спас тонувшего ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Милиция Минска».

«Проходя возле береговой линии, милиционеры увидели ребенка, который барахтался в воде. Поначалу сотрудники думали, что ребенок балуется, однако, прислушавшись, услышали крик о помощи. Один из сотрудников моментально среагировал, не раздумывая, прыгнул в воду и достал ребенка», – рассказали подробности в милиции.

Позже выяснилось, что 12-летний подросток отдыхал с мамой и его годовалой сестрой. Дети играли в мяч, который попал в воду. Мальчик побежал за ним и начал тонуть. После того, как ребенка достали из воды, госпитализация ему не потребовалась.

В милиции тем временем напомнили, что нельзя оставлять детей без присмотра возле водоемов.