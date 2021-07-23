Осужденных по «делу студентов» признали склонными к экстремизму Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Двенадцать осужденным фигурантов «дела студентов» были признаны склонным к экстремизму. Об этом сообщает агентство БелаПАН.

Сообщается о том, что в СИЗО 12 студентам был выдан документ, в котором сообщается о том, что они были поставлены на учет как «склонные к экстремизму или иным деструктивным действиям.

Осужденные, которые были признаны склонными к экстремизму, не могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение и смягчение приговора.

Напомним, что 16 июля в суде Советского района был оглашен приговор в отношении 12 фигурантов «дела студентов». Одиннадцать человек были приговорены к 2,5 годам лишение свободы, один – к двум годам колонии.

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