Банки и магазины в Беларуси с 1 января 2022 года обязаны принимать платежные карты российской системы «Мир»

С 1 января 2022 года банки и магазины Беларуси будут обязаны принимать карты российской платежной системы «Мир». Фото: pixabay

С 1 января 2022 года банки и магазины Беларуси будут обязаны принимать карты российской платежной системы «Мир». Такое решение приняли в Нацбанке, сообщается на сайте регулятора.

«В связи с завершением проекта по межсистемной интеграции платежной системы «Белкарт» и платежной системы «Мир» для банков – участников платежной системы «Белкарт» с 1 января 2022 года устанавливается требование о приеме к обслуживанию банковских платежных карточек «Мир» во всех платежных терминалах в организациях торговли (сервиса), платежных терминалах в пунктах выдачи наличных, банкоматах и вновь устанавливаемых платежных терминалах самообслуживания», – поясняется в сообщении Нацбанка в пятницу, 23 июля.

Кроме того, с 1 января 2023 года банки, оказывающие услуги интернет-эквайринга, обязаны также принимать банковские платежные карты «Мир».

«Это позволит расширить возможности субъектов хозяйствования по реализации товаров (работ, услуг) на сайтах в белорусском сегменте интернета держателям карт «Мир», – считают в Нацбанке.

Там добавили, что планируется еще одно новшество: с 1 января 2023 года банки-эмитенты должны будут запретить совершение операций с картами, у которых есть только магнитная полоса, но нет чипа. Это не распространится на карты, выпущенные до 1 января 2022 года в рамках системы «Белкарт» для учащихся учреждений общего среднего образования. При этом с 1 января 2025 года этот запрет будет действовать для всех карт, имеющих только магнитную полосу, без исключений.

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