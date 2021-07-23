Будет жарко: синоптики рассказали о погоде на выходные, 24-25 июля

В Беларусь возвращается жара Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларусь в выходные, 24-25 июля, возвращается жара. Информация об этом была опубликована на сайте pogoda.by.

В субботу, 24 июля, будет преобладать переменная облачность. Ночью осадков не ожидается. Днем местами возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер будет северо-западный, западный умеренный, а при грозах порывистый.

Ночью температура воздуха составит 10-16 градусов со знаком плюс, а днем воздух прогреется до 22-28 градусов.

В воскресенье, 25 июля, ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется. Ветер будет преобладать юго-восточный, слабый до умеренного. Ночью температура воздуха по северу составит 7 градусов со знаком плюс, а по югу до 17 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 23-29 градусов.

В понедельник, 26 июля, синоптики осадков не прогнозируют, но отмечают, что в отдельных районах по западу Брестской области возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер будет преобладать юго-восточный умеренный, а при грозах порывистый.

Ночью температура воздуха составит +12-19 градусов, а днем – 25-31 со знаком плюс.

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