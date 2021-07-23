НОК Беларуси объявил, кто из спортсменов понесет флаг на церемонии открытия Олимпиады. И вот почему их двое

Государственный флаг Беларуси на церемонии открытия Олимпиады понесут спортсмены Никита Цмыг (плавание) и Анна Марусова (стрельба из лука). Фото: НОК

Государственный флаг Беларуси на церемонии открытия Олимпиады понесут спортсмены Никита Цмыг (плавание) и Анна Марусова (стрельба из лука). Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси.

Отмечается, что на церемонии открытия в каждой команде флаг будут нести мужчина и женщина, поскольку так решил исполком МОК еще в марте 2020 года, чтобы обеспечить на Олимпиадах гендерное равенство.

Также в НОК Беларуси добавили, что Никита Цмыг – мастер спорта международного класса, серебряный призер Европейских игр 2015 года в Баку, чемпион Беларуси по плаванию на дистанциях 50, 100 и 200 м на спине, участник Игр XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Анна Марусова (Карасева) – мастер спорта международного класса, призер чемпионата мира и Европы по стрельбу из лука, призер I и II Европейских игр, участница Олимпийских игр 2000 года в Сиднее.

Игры в Токио открываются сегодня, церемония пройдет на Национальном стадионе в японской столице.