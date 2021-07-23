Эшелон с российскими военными прибыл в Барановичи. Солдат там встретили «хлебом-солью». Фото: Ян Горбанюк, «Ваяр».

- В Беларусь продолжают прибывать эшелоны с военнослужащими России и техникой для подготовки и дальнейшего участия в совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2021», - сообщает Минобороны Беларуси. - На железнодорожную станцию Лесная в Барановичском районе прибыли подразделения технического и тылового обеспечения. Как и всегда, белорусская земля с гостеприимством встретила наших собратьев из России.

Сообщается, что по прибытии на станцию личный состав, следовавший в составе эшелона, незамедлительно приступил к разгрузке техники и материальных средств.

Напомним, предыдущие учения «Запад» прошли в России и Беларуси в 2017 году. Тогда учения сопровождали скандалы. Во-первых, у многих политиков, включая европейских, появились опасения, что после учений в Беларуси могут остаться российские войска. Да и в целом учения не нравились в Европе. Во-вторых, многих удивил замысел учений. На западе Беларуси появилась вымышленная страна Вейшнория – прозападная. Которая вместе со своими партнерами хочет «раскачать лодку»: дестабилизировать обстановку на территории нашей республики и добиться ухудшения отношений между Минском и Москвой.

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