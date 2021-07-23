Лукашенко об уборочной кампании: главное темпы и качество

Лукашенко провел совещание об уборочной кампании. Фото: БЕЛТА

Мировой рост цен на продовольствие может помочь укрепить экономическое положение в Беларуси, об этом заявил глава государства в ходе совещания, посвященного уборочной кампании, его слова приводит БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что в мире голодает около 1 млрд человек, а спрос на продовольствие продолжает расти.

— Конечно, это плохо. В планетарном масштабе это плохо. Но для нас это должно стать дополнительной возможностью поправить экономическое положение в стране и наконец-то получить мало-мальскую отдачу от того, чем мы болели каждый год, — сказал Лукашенко. — А мы болели за наших крестьян, агропромышленный комплекс, вкладывали туда большие деньги. И, как видите, не зря. Но желательно получить максимальную отдачу. Вот в чем состоит момент сегодняшнего дня.

Он также отметил, что работу аграриев в эту уборочную кампанию нужно четко организовать для своевременной уборки зерна и заготовки кормов.

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