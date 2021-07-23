Вот в каких водоемах Могилевской области показатели кишечной палочки превышают норму в 5-6 раз

Река Днепр. Фото: Wildlife.by
В пробах воды из двух водоемов Могилевского района обнаружили превышение в 5-6 раз показателей кишечной палочки. Об этом сообщили в Могилевском зональном центре гигиены и эпидемиологии.
В водоеме деревни Вильчицы вода не отвечает гигиеническим нормативам, что было подтверждено неоднократными исследованиями. При этом качество воды в водоеме постоянно ухудшается.
– Так, в пробах воды, отобранных 13 июля, индикаторный показатель кишечной палочки достиг 620 КОЕ/100 куб.см при допустимом не более 100 КОЕ/100 куб.см, – рассказали в зональном центре гигиены.
Аналогичную ситуацию специалисты наблюдают и в реке Днепр возле деревни Полыковичи – здесь показатели кишечной палочки в пробах воды достигают значения 500 КОЕ/100 куб.см, что в пять раз выше допустимой нормы.
Теперь в зоне рекреации реки Днепр в районе деревни Полыковичи и в водоемах деревни Вильчицы запрещено купаться и заниматься водными видами спорта.
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