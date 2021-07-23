Лукашенко: Будет больше озимого ячменя при 50-процентной урожайности – мы в шоколаде!

Лукашенко признал, что в этом году аграрии столкнулись с непростым технологическим состоянием посевов. Фото: БЕЛТА

Уборочная кампания – важнейший этап сельхозработ, который во многом определит, что будет на столах не только белорусов, но и за пределами. Об этом заявил глава государства во Дворце Независимости в ходе совещания, посвященного уборочной кампании, его слова цитирует Sb.by.

Лукашенко подчеркнул, что многие аграрии не считают ячмень урожайной культурой.

– Если мы технологически вовремя и правильно посеем любую культуру, озимый ячмень, он 50–60 центнеров даст. Слушайте, а что вам надо? Если бы мы имели на всех культурах 50 центнеров урожайность, нам бы вообще ничего не надо было. И нефть не надо, и газ природный не надо… А мы это можем иметь. Поэтому надо увеличивать посевы озимого ячменя. Почему? Потому что к этому времени, к сегодняшнему дню, когда мы втягиваемся в массовую уборку зерновых, озимый ячмень в связи с коротким периодом вегетации уже созрел – и мы его убрали. Будет больше озимого ячменя при пятидесятипроцентной урожайности – мы в шоколаде! – сказал Лукашенко.

Президент добавил, что при посеве ячменя необходимо соблюсти все сроки и технологии.

– И потом. Нас обычно засуха давит к середине июля. Это уже неопасно для озимого ячменя, поскольку он на корню начинает в это время подсыхать. То есть тот период, более благоприятный, который нам отведен, период вегетации – самый важный – попадает как раз тогда, когда нормальная погода. Конец мая – середина июля. Это терпимо, – отметил Лукашенко.

Глава государства рассказал, что поручил провести соответствующие эксперименты на полях Могилевской и Витебской областей.

– Мне кажется, и для Гомельской области это будет очень важно, – считает Президент. – Там, где всегда подсушивает очень сильно. Но надо технологически правильно все сделать либо вы просто загубите идею.

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