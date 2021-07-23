В Минск начинают летать три новых иностранных авиакомпании. Вот из каких городов

В августе-сентябре на белорусский авиационный рынок ожидается приход новых авиакомпаний, - сообщает пресс-служба национального аэропорта «Минск». Вот какие авиакомпании полетят в Беларусь:

- AviaTraffic Company (Кыргызская Республика) по маршруту Бишкек – Минск – Бишкек с 3 августа 2021

- Georgian Airways (Грузия) по маршруту Тбилиси – Минск – Тбилиси с 5 августа 2021 (дата ориентировочная)

- «Северсталь» (Российская Федерация) по маршруту Череповец – Минск – Череповец с 1 сентября 2021

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