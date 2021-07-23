Первый энергоблок БелАЭС планируют включить к середине августа

Белорусская атомная электростанция Фото: Павел МАРТИНЧИК

Работа первого энергоблока БелАЭС возобновится уже к середине августа, об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Там уточнили, что сейчас на энергоблоке проводят ревизию и диагностику оборудования турбогенератора.

– Эта работа выполняется в соответствии с технологическим регламентом. В ней задействованы как белорусские, так и российские специалисты. По ее завершении и устранении причин срабатывания автоматической защиты генератора на БелАЭС приступят к подготовительным операциям по вводу первого энергоблока в работу, – рассказали в пресс-службе.

В Министерстве энергетики отметили, что для запуска станции необходимо время для прогрева оборудования и последующего набора мощности реакторной установки, поэтому включить в сеть энергоблок возможно не ранее, чем к середине августа.

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