Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 23 июля 2021 года: снова рекорд смертности. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минздрав Беларуси 20 июля опубликовал свежую статистику по коронавирусу. Так, за сутки в республике выявлены 1103 новых случаев COVID-19, выписаны из больниц 1166 пациентов.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 438 тыс. 767 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 432 тыс. 655 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Кроме того, за сутки в Беларуси умерли 11 человек с выявленным коронавирусом – это снова рекорд. За все время распространения инфекции на территории страны скончались 3 тыс. 376 пациентов с выявленным COVID-19.

Также за прошедшие сутки в Беларуси выполнили 16 тыс. 976 тестов. Всего в стране проведено 7 млн 168 тыс. 204 теста.

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