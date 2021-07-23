Президент Беларуси дал поручение КГК и МВД провести ревизию сельхозтехники

Совещание, посвященное уборочной кампании. Фото: скрин youtube-канала "Пул первого"

Лукашенко поручил Комитету госконтроля и Министерству внутренних дел проверить факты несвоевременной подготовки техники к уборочной кампании, а также пресечь факты хищения топлива, зернах и запасных частей в сельских хозяйствах, сообщает Telegram-канал «Пул первого».

Во время совещания, посвященного уборочной кампании, президент Беларуси поручил КГК и МВД немедленно выехать в хозяйства и провести ревизию среди техники, которая «стоит под забором».

– Массовая уборка начинается, а у нас каждый десятый комбайн не отремонтирован. Это что такое? – задал вопрос президент.

Лукашенко подчеркнул, что после проведения проверки будет дана оценка действиям каждого губернатора.

– Не ждите больше никаких денег в будущем, если только мы обнаружим головотяпство. Еще хуже, если вы завтра эту технику вытащите на поле и там ее поставите, как рабочую, – сказал Лукашенко.

Президент отметил, что контролирующие органы, кроме всего прочего, выявляют факты хищения запасных частей, горюче-смазочных материалов, а также случаи приписок готовности техники.

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