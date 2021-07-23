Памятка на выходные 24-25 июля: вот где в Беларуси нельзя купаться

Памятка на выходные: вот где в Беларуси нельзя купаться. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Беларусь в выходные, 24-25 июля, возвращается жара. Ночью температура воздуха составит +12-19 градусов, а днем – 25-31 со знаком плюс. А это значит, что белорусы снова оккупируют всевозможные реки и озера, чтобы остывать на природе.

Но купаться можно будет не везде. Например, в водоемах Могилевской области нашли опасную для здоровья кишечную палочку. «Комсомолка» составила полный список водоемов Беларуси, в которых запрещено купаться. Перед поездкой на природу лучше светиться с этим списком.

Брестская область: пруд на пересечении Парковой и Озерной в Микашевичах

Гомельская область: в областном центре - пляжи «Каскад-1» и «Каскад-2» по Бровки (со стороны Каменщикова и Свиридова), «Центральный», «Новобелицкий», «Прудковский», «Волотовской», «Западный»; в Рогачеве - центральный городской пляж на реке Днепр; в Рогачевском районе - зоны отдыха на озерах Комарино и Святое (в районе деревни Стреньки).

Гродненская область: лесопарковая территория «Урочище Лососна» с пляжем в Гродно; на реке Неман в базе отдыха «Привал».

Минская область: Петровичское водохранилище возле деревни Заречье.

В Минске - пляж №8 Заславского водохранилища.

Также приостановлено купание детей и взрослых, но при этом можно заниматься водными видами спорта:

Гомельская область: на городском пляже Жлобина на реке Днепр в парке культуры и отдыха «Приднепровский»; на пляже на водоеме в деревне Александровка;

Гродненская область: на двух прудах в Слониме (в 356 м от автозаправочной станции №32 по Багратиона и в 235 м от автозаправочной станции №47 по Независимости);

Минская область: на озере Материнское в Пуховичском районе.

Полностью запрещено купание детей и взрослых, а также занятия видами водного спорта:

Гомельская область: в городском пруду Калинковичей; на водохранилище Бобруйковское в деревне Бобруйки Ельского района;

в Гродно - в зоне отдыха на озере Юбилейное;

Минская область: на водоемах в деревне Саковичи и агрогородке Гоцк Солигорского района; на пляже в Любани; в зоне отдыха на реке Случь в районе 11 городка по Социалистической Слуцка; на водохранилище Рудня в Слуцком районе; на городском пляже на реке Титовка в Марьиной Горке; на озере Михайловское Пуховичского района;

Могилевская область: в областном центре - на пляже Гребеневского водохранилища, городском пляже реки Днепр, пляже Печерского водохранилища; в Могилевском районе - на пляже на реке Днепр в деревне Полыковичи, пляже Вильчицкого водохранилища в деревне Вильчицы; в Бобруйске - на пляже № 1 «Центральный», пляже № 2 в микрорайоне №6, пляже санатория Ленина, пляже санатория «Шинник»; в Чаусах - на пляже на реке Бася по Верхнеяловской; в Кличеве - на реке Ольса по Кривоноса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вот в каких водоемах Могилевской области показатели кишечной палочки превышают норму в 5-6 раз. Качество воды в Могилевском районе продолжает ухудшаться

Будет жарко: синоптики рассказали о погоде на выходные, 24-25 июля. Местами возможны кратковременные дожди

Президент Беларуси дал поручение КГК и МВД провести ревизию сельхозтехники. Контролирующие органы также должны будут проверить хозяйства и пресечь воровство на корню

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 23 июля 2021 года: снова рекорд смертности. Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на пятницу, 24 июля 2021 года

Первый энергоблок БелАЭС планируют включить к середине августа. Для запуска энергоблока необходимо время для прогревания оборудования

В Минск начинают летать три новых иностранных авиакомпании. Вот из каких городов. Улететь из Минска можно будет в Тбилиси, Бишкек и Череповец

Лукашенко: Будет больше озимого ячменя при 50-процентной урожайности – мы в шоколаде! В Беларуси планируют изменить структуру севооборота в пользу озимого ячменя

Лукашенко об уборочной кампании: главное темпы и качество. Белорусские власти намерены воспользоваться ростом цен на продовольствие в мире

Эшелон с российскими военными прибыл в Барановичи. Солдат там встретили «хлебом-солью». На осень запланированы масштабные российско-белорусские учения «Запад-2021»

НОК Беларуси объявил, кто из спортсменов понесет флаг на церемонии открытия Олимпиады. И вот почему их двое. В каждой команде флаг будут нести мужчина и женщина, чтобы обеспечить гендерное равенство

Будет жарко: синоптики рассказали о погоде на выходные, 24-25 июля. Местами возможны кратковременные дожди

Банки и магазины в Беларуси с 1 января 2022 года обязаны принимать платежные карты российской системы «Мир». С 1 января 2023 года банки, оказывающие услуги интернет-эквайринга, тоже будут обязаны делать это

Осужденных по «делу студентов» признали склонными к экстремизму. Приговор 12 фигурантам «дела студентов» был оглашен 16 июля

Сначала думали, что балуется: милиционер спас тонущего ребенка на Цнянском водохранилище в Минске. Он моментально прыгнул в воду, услышав крик о помощи