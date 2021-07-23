Белстат назвал среднюю зарплату по стране за июнь: самая высокая у айтишников, самая низкая у парикмахеров

Средняя зарплата в Беларуси в июне составила около 570 долларов Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белстат привел данные о средней зарплате за июнь 2021 года, она составила 1433, 4 рубля. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете.

По данным Белстата, средний заработок в мае равнялся 1419,6 рублям – за месяц зарплата выросла на 13,8 рубля.

Среди регионов самый высокий средний заработок в июне у работников Минска – 2023,3 рубля. В Минской области средняя зарплата составила 1420,6 рубля, в Гомельской – 1275,4, в Гродненской – 1243,7, в Брестской – 1219,8, в Витебской – 1207,4, в Могилевской – 1175,6.

Выше остальных средний заработок был у сотрудников сфер информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания – 5738,4 рубля.

Меньше всего получили работники парикмахерских и салонов красоты – в среднем 723,4 рубля.

Президент Беларуси Алексанр Лукашенко недавно заявил, что необходимо подтянуть заработную плату тем, кто получает меньше средней зарплаты по стране. Также он поставил задачу – зарплата белорусов к концу пятилетки должна составлять 700-800 долларов.

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