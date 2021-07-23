Не рекорд, но тоже немало: Литва сообщила, сколько еще нелегалов из Беларуси задержали за сутки

В Литве на белорусской границе задержаны за сутки еще 92 мигранта. Фото: pasienis.lt

Литовская погранслужба сообщила о том, что за четверг были задержаны 92 человека на границе с Беларусью. Большинство из них, 73 человека, заявили, что являются гражданами Ирака и предъявили документы этой страны. Мигрантов разместили в местах временного содержания, до решения вопроса о предоставлении убежища.

С начала года на белорусско-литовской границе было задержано уже 2430 мигрантов-нелегалов. В 2020-ом году на границе с Беларусью был задержан всего 81 мигрант.

Как ранее информировали в Погранслужбе Литвы, из-за увеличения случаев нелегальной миграции с территории Беларуси на данном участке литовской госграницы была усилена охрана. К участку госграницы были прикомандированы сотрудники других служб и подразделений, погранслужба ЕС FRONTEX, пограничники из Эстонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Литве за сутки задержали 110 мигрантов, которые незаконно пересекли границу со стороны Беларуси.

Из 110 задержанных, 92 представились гражданами Ирака. Гражданство остальных устанавливается (подробности).

В Литве вблизи белорусской границы нелегальные мигранты устроили беспорядки. Пришлось устанавливать дополнительный забор.

Мэр Игналинского района рассказал о первых конфликтах в лагере нелегальных мигрантов (подробности).

«Погнали через границу, открыв стрельбу поверх голов»: Лукашенко сравнил литовских пограничников с нацистами.

Ранее о том, что незаконных мигрантов выдворяют из Литвы, сообщили в ГПК (подробности).

«Когда бегут на литовскую сторону, машут руками камерам». За сутки еще 134 нелегальных мигранта на границе с Беларусью задержали литовские пограничники.

Что делают в Литве с мигрантами, идущими со стороны Беларуси: строят ангары и домики, привлекают военных (подробности).