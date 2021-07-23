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Общество23 июля 2021 17:53

Ученые рассказали, как реакция организма на вакцину от COVID-19 зависит от возраста пациента

Пожилые люди чаще заболевают ковидом, несмотря на вакцинацию
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
Как будет вести себя организм после прививки, зависит от возраста человека.

Как будет вести себя организм после прививки, зависит от возраста человека.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Возраст человека оказывает большое влияние на то, как организм поведет себя после вакцинации от COVID-19. Подробности рассказывает Медицина и наука со ссылкой на издание Journal of the American Medical Association.

Необходимость в проведении исследования возникла после того, как были отмечены более частые случаи инфицирования ковидом среди пожилых людей. Медики предположили, что используемые вакцины недостаточно эффективны. Но оказалось, причина в другом.

Исследовав кровь пациентов разного возраста через две недели после того, как им ввели вакцину Pfizer, медики установили, что уровень антител у 20-60-летних пациентов увеличился в семь раз. У участников исследования, которым исполнилось 70-82 года, устойчивость антител к коронавирусу оказалась намного ниже.

Тем не менее, ученые рекомендуют людям зрелого возраста вакцинироваться от ковида, чтобы снизить риск инфицирования, а в случае заражения – уменьшить вероятность тяжелого течения болезни.

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