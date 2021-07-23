Ученые рассказали, как реакция организма на вакцину от COVID-19 зависит от возраста пациента

Как будет вести себя организм после прививки, зависит от возраста человека. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Возраст человека оказывает большое влияние на то, как организм поведет себя после вакцинации от COVID-19. Подробности рассказывает Медицина и наука со ссылкой на издание Journal of the American Medical Association.

Необходимость в проведении исследования возникла после того, как были отмечены более частые случаи инфицирования ковидом среди пожилых людей. Медики предположили, что используемые вакцины недостаточно эффективны. Но оказалось, причина в другом.

Исследовав кровь пациентов разного возраста через две недели после того, как им ввели вакцину Pfizer, медики установили, что уровень антител у 20-60-летних пациентов увеличился в семь раз. У участников исследования, которым исполнилось 70-82 года, устойчивость антител к коронавирусу оказалась намного ниже.

Тем не менее, ученые рекомендуют людям зрелого возраста вакцинироваться от ковида, чтобы снизить риск инфицирования, а в случае заражения – уменьшить вероятность тяжелого течения болезни.

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