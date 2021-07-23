Цена билетов на поезда «Ласточки» Минск-Москва будет постоянно меняться: сообщили в БелЖД

Выгоднее всего купить билет на скоростной поезд до Москвы будет за 31 день до поездки или еще раньше. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В пресс-службе Белорусской железной дороги сообщили о том, что стоимость билетов на скоростные поезда «Ласточки» по маршруту Минск - Москва больше не будет фиксированной. Цена билетов будет меняться в зависимости от заполняемости вагонов и дня покупки билета.

- Покупаете раньше - платите меньше, - предложили в БелЖД.

Цены «Ласточек» начнут изменяться уже с 23 июля.

Как объяснили в пресс-службе перевозчика, перейти на «гибкие» цены было решено для стимулирования спроса и привлечения пассажиров на железнодорожный транспорт.

Динамичность ценообразования будет формироваться, в основном, из двух составляющих: процента занятости мест в вагоне соответствующего типа и сроков приобретения проездных документов пассажирами.

- По мере роста процента заполняемости вагона стоимость проезда постепенно возрастает, - уточнили в пресс-службе.

Пересчитывать заполненность вагона система будет автоматически, обновляясь каждый раз при покупке или возврате билета на поезд.

Выгоднее всего купить билет на «Ласточку» будет за 31 и более дней до отправления - скидка 20%. На 20% возрастет стоимость при покупке билета менее чем за сутки до поездки, если вагон уже заполнен более чем на 81%.

- Динамическое ценообразование применяется только при проезде пассажиров в межгосударственном сообщении (между станциями Беларуси и России) и не применяется для организованных групп пассажиров, - уточнили в БелЖД.

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