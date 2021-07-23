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Общество23 июля 2021 18:08

Цена билетов на поезда «Ласточки» Минск-Москва будет постоянно меняться: сообщили в БелЖД

Стоимость билетов будет возрастать в «пиковые» дни
Надежда БУТОВИЧ
Выгоднее всего купить билет на скоростной поезд до Москвы будет за 31 день до поездки или еще раньше.

Выгоднее всего купить билет на скоростной поезд до Москвы будет за 31 день до поездки или еще раньше.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В пресс-службе Белорусской железной дороги сообщили о том, что стоимость билетов на скоростные поезда «Ласточки» по маршруту Минск - Москва больше не будет фиксированной. Цена билетов будет меняться в зависимости от заполняемости вагонов и дня покупки билета.

- Покупаете раньше - платите меньше, - предложили в БелЖД.

Цены «Ласточек» начнут изменяться уже с 23 июля.

Как объяснили в пресс-службе перевозчика, перейти на «гибкие» цены было решено для стимулирования спроса и привлечения пассажиров на железнодорожный транспорт.

Динамичность ценообразования будет формироваться, в основном, из двух составляющих: процента занятости мест в вагоне соответствующего типа и сроков приобретения проездных документов пассажирами.

- По мере роста процента заполняемости вагона стоимость проезда постепенно возрастает, - уточнили в пресс-службе.

Пересчитывать заполненность вагона система будет автоматически, обновляясь каждый раз при покупке или возврате билета на поезд.

Выгоднее всего купить билет на «Ласточку» будет за 31 и более дней до отправления - скидка 20%. На 20% возрастет стоимость при покупке билета менее чем за сутки до поездки, если вагон уже заполнен более чем на 81%.

- Динамическое ценообразование применяется только при проезде пассажиров в межгосударственном сообщении (между станциями Беларуси и России) и не применяется для организованных групп пассажиров, - уточнили в БелЖД.

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