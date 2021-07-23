«Забили стрелку» возле школы искусств. В Светлогорске школьницы жестоко избили знакомую, суд наказал всех, кроме зачинщицы, и вот почему

Суд наказал двух девочек, избивших знакомую, а ту, которая была зачинщицей драки, не наказал - она еще маленькая. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Светлогорске суд рассмотрел дело об избиении 15-летней школьницы. Ее избили три знакомые девочки, которым от 13 до 15 лет. Подробности рассказали в Следственном комитете.

Инцидент произошел в апреле. В этот день случайно встретились две компании подростков. В одной из компаний была 13-летняя школьница, которая захотела выяснить отношения с 15-летней девочкой из другой компании. После словесной перепалки 13-летняя девочка повалила оппонентку на землю и несколько раз ударила ногой. Еще не менее двух ударов лежащей на земле девочке нанесла 14-летняя школьница, которая раньше была ее подругой. Пострадавшей девочке назначили «стрелку для разборок», и компании разошлись. Драку один из очевидцев снял на видео.

На следующий день девочки встретились на поляне недалеко от школы искусств. Каждая пришла со своими друзьями. 13-летняя снова повалила 15-летнюю на землю, схватив ее за волосы, била руками и ногами. К избиению опять подключилась 14-летняя девочка, а чуть позже – 15-летняя. Экзекуцию пытался остановить мальчик – младший школьник, но одна из девочек оттолкнула его, и они продолжили избивать лежащую на земле.

Собравшиеся вокруг подростки снимали происходящее на видео. Позже кто-то выложил видео в сеть, и его увидела педагог одной из школ. Правоохранительные органы провели проверку, было возбуждено уголовное дело. Недавно состоялся суд.

14-летняя школьница приговорена к году ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, 15-лтеняя – к ограничению свободы досуга на полгода. 13-летнюю девочку, которая фактически была зачинщицей конфликта, не наказали.

-В отношении 13-летней школьницы в возбуждении уголовного дела отказано в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности, - рассказала официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

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