В Горках задержали водителя со смертельным уровнем промилле

Выпивший водитель пытался скрыться от ГАИ. Фотоиллюстрация
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Это произошло в Горках в четверг, 22 июля. Подробности рассказали в пресс-службе ГАИ УВД Могилевского облисполкома.
О пьяном водителе сообщили правоохранителям очевидцы. Они позвонили в милицию и рассказали о выпившем мужчине на внедорожнике SsangYong.
- Граждане подчеркнули, что водитель - в состоянии сильного алкогольного опьянения, - прокомментировали в ГАИ.
Когда гаишники обнаружили указанную машину, они подали водителю сигнал остановиться. Но он попытался скрыться.
- Через несколько минут нарушитель был задержан, - пояснили в ГАИ.
Задержанным оказался 53-летний житель Горок. Медэкспертиза выявила 3,7 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Это при том, что смертельной считается концентрация паров около 4 - 6 промилле.
Водителя оштрафовали на 200 базовых величин за пьяную езду. Его лишат водительских прав на 5 лет.
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