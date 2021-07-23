В Беларуси ликвидируют более 40 неправительственных организаций

Более сорока неправительственных организаций будут ликвидированы в Беларуси. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Более сорока неправительственных организаций находятся в процессе ликвидации в Беларуси, пишет БелаПАН.

Среди организаций, в отношении которых начат процесс ликвидации – просветительские учреждения, экологические организации, правозащитные, культурные, информационные, благотворительные проекты.

Так, будут ликвидированы благотворительные проект «Имена», центр развития эффективной коммуникации «Живая библиотека», культурно-просветительский проект "Арт Сядзiба", Мастерская социального кино, социально-культурное учреждение развития белорусского языка и культуры "Мова нанова", центр урбанистических проектов и инициатив "Прастора", социально-просветительское учреждение в области историко-культурного наследия "УНОВИС-ФОРУМ", центр любителей животных "ЛАВБРИЛ".

Подлежат ликвидации просветительские учреждения «Центр правовой трансформации», «Офис европейской экспертизы и коммуникации», "Офис продвижения инициатив", "Социальные интервенции", «Гендерный ответ» и другие. Будут ликвидированы НПО, занимавшиеся экологическими проблемами – Центр экологических решений, "Экаасяроддзе", «Экодемия».

В списке правозащитные организации Human Constanta и «Ваколіца», учреждение «Городское развитие», которое занималось проблемами здоровья мужчин в Беларуси, Офис по правам людей с инвалидностью, центр исследований и прогнозов развития «Европейский диалог», директором которого является бывший председатель ОГП Анатолий Лебедько, информационно-просветительское учреждение "Пенсионный случай", «Журналистская мастерская Пресс-клуб» и другие.

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