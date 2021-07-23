Стало известно, против какого белорусского предприятия ввела санкции Великобритания

Великобританией введены санкции против ОАО «Агат - электромеханический завод». Фото: agat-emz.by

Стало известно о том, что в Великобритании были введены санкции против белорусского предприятия «Агат - электромеханический завод». В Офисе по исполнению санкций Казначейства Великобритании сообщили об обновлении санкционного списка против Беларуси 21 июля.

Финансовые санкции Великобритании раньше касались ОАО «АГАТ-Систем», но 8 июля предприятие было исключено из санкционного перечня.

Оба эти предприятия состоят в одном холдинге - «Геоинформационные системы управления» с управляющей компанией ОАО «АГАТ-системы управления». На «Агат - электромеханическом заводе выпускается продукция спецназначения. Здесь идет выпуск радиорелейных станций, мобильных узлов связи, подвижных пунктов автоматизированного управления летательными аппаратами, передвижных командных пунктов оперативно-тактического командования ВВС и войск ПВО. Выпускается также и продукция производственно-технического назначения, а точнее - комплектующие для машиностроительной отрасли.

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