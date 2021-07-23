Не хватило колючей проволоки: Литва не достроила барьер на границе с Беларусью

Литва строит забор из колючей проволоки на границе с Беларусью. Фото: lrt.lt

Стало известно о том, что вынужденно на белорусско-литовской границе со стороны Литвы приостановилось строительство заградительного барьера. Об этом информагентству BNS рассказал замглавы МВД Литвы Арнольдас Абрамавичюс, ссылается БелаПАН.

Причиной остановки «стройки» стали затруднения со стройматериалами - закончилась колючая проволока.

Ранее «Комсомолка» публиковала фото строящегося Литвой барьера на границе с Беларусью. Забор строят из «военной» витой колючей проволоки - концертины, которую иначе называют спиралью Бруно. Возведением барьера занимаются военные, поставки организованы МВД и Службой охраны госграницы (СОГГ).

По словам министра нацобороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, из армейских резервов был затрачен весь запас колючей проволоки - 4,5 километра концертины. Для дальнейшего возведение заградполосы нужны поставки колючей проволоки из-за рубежа.

- Сейчас мы ищем, какие страны предложили бы нам ее продать. В Литве ее никто не производит. Ближайшее государство - Польша. Но польские власти сами разместили крупный госзаказ на колючую проволоку для охраны своей границы, - пояснил замминистра МВД Литвы Абрамавичюс.

Он добавил, что есть страны, среди которых Дания и Словакия, которые готовы не только продать Литве колючую проволоку, но и даже передать ее безвозмездно. Сейчас вопрос решается.

Напомним, литовские власти намерены соорудить так называемый физический барьер на 550 километрах госграницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Макей высказался о строительстве «колючего забора» на литовско-белорусской границе.

«Пусть не обижаются, что к ним побежали мигранты, потому что мы те средства, которые выделялись ранее на более жесткую охрану границ, переведем на нужды простых людей», заявил глава МИДа Беларуси (подробности).

Глава МИД Литвы выразил иракскому коллеге «глубокую озабоченность» из-за увеличения количества авиарейсов из Багдада в Минск.

Авиакомпания Iraqi airways увеличила с двух до четырех в неделю количество авиарейсов в белорусскую столицу (подробности).

Не рекорд, но тоже немало: Литва сообщила, сколько еще нелегалов из Беларуси задержали за сутки.

А с начала года - уже почти 2,5 тысячи (подробности).

МИД Беларуси: Литовские политики «стали стучать молотком по мине».

В ведомстве добавили, что система пограничной службы Литвы деградировала (подробности).