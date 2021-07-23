В Бобруйске похитителя велосипеда нашли по одному «пальчику»

Вор случайно прикоснулся одним пальцем к металлической трубе, и его нашли. Фото: УГКСЭ по Могилевской области.

В Бобруйске судебные эксперты помогли раскрыть кражу велосипеда по горячим следам, потому что похититель оставил на месте преступления отпечаток своего пальца.

Хозяйка оставила велосипед около подъезда, обмотав трос вокруг идущей по фасаду металлической трубы. Утром велосипеда не оказалось на месте, только неподалеку валялся фрагмент троса. На трубе, около которой стоял велосипед, правоохранители нашли отпечаток пальца.

-При проверке по базе АДИС УГКСЭ по Могилевской области судебными экспертами установлено, что изъятый след пальца оставлен местным жителем, 1962 года рождения, - рассказала официальный представитель УКГСЭ по Могилевской области Ирина Рачковская.

Мужчина задержан, велосипед изъяли.

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