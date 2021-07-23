В Беларуси ликвидируют авторитетную Бизнес-школу ИПМ, которая была создана еще в 1993 году

Бизнес-школа ИПМ сотрудничала со Всемирным банком. Фото: Бизнес-школа ИПМ

Среди десятков других негосударственных организаций в Беларуси ликвидируют «Исследовательский центр Института приватизации и менеджмента». Решение о ликвидации Бизнес-школы ИПМ было принято в Мингорисполкоме 22 июля 2021-го года.

Закрытие этого частного учреждения образования поразило многих в бизнес-сообществе, пишет officelif.media. Во-первых, «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов «Бизнес школа ИПМ» работала в Беларуси с 1993-го года, то есть практически ровесник независимой Беларуси. А во-вторых, на протяжении всего этого времени ИПМ успешно сотрудничал как с частным сектором, так и с государством.

Например, совсем недавно завершилась совместная программа Бизнес-школы ИПМ и Всемирного банка - проект по повышению эффективности госпредприятий. По ее завершению проект получил много позитивных отзывов топ-менеджеров госсектора. Например, по словам директора кондитерской фабрики «Слодыч» Александра Нечая, ему после обучения удалось увеличить прибыль предприятия.

Экономист Павел Данейко является лицом бизнес-школы ИПМ. Фото: Надежда Бужан | Office Life

Курсы ИПМ ввели, как теоретики, так и практики из действующих бизнесов. Лекторы часто были и с академическими званиями, и с руководящими должностями в реально работающем бизнесе. К слову, курсы MBA в ИПМ были единственными в Беларуси в рейтинге Financial Times.

Кроме образовательных проектов у Бизнес-школы были исследовательские программы и аналитика. Аналитический центр ИПМ предоставлял отраслевые обзоры, показывающие конкурентоспособность регионов, вклад ПВТ в экономику и другие.

Также ИПМ было одним из организаторов бизнес-конференции «Кастрычнiцкi эканамiчны форум» (KEF). В привычном формате последний форум прошел в 2019-ом году, в 2020-ом все проводилось онлайн и в «усеченном» формате. Пока неизвестно, но, скорее всего, KEF в 2021-ом, не состоится.

Лицом ИПМ всегда был экономист Павел Данейко, который входит в советы директоров «Белгазпромбанка» и «Гомсельмаша». Сообщалось, что в 2020-ом году Данейко вызывали в Следственный комитет на допрос из-за сообщения о том, что он стал членом Координационного совета. Уголовного преследования после этого не последовало.

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