11 миллионов в конвертах. В Минске и Бресте Госконтроль выявил схемы выплаты «серой» зарплаты

Госконтроль выявил факты выплаты "серой" зарплаты. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Департамент финансовых расследований КГК пресек факты выплаты так называемой «серой» зарплаты в Минске и Бресте. В общей сложности в трех коммерческих структурах работникам выдали более 11 миллионов рублей «в конвертах», сообщает пресс-служба КГК.

Так, в Минске в одной из организаций работникам отдела маркетинга предложили формально зарегистрироваться индивидуальными предпринимателями. Этим людям выплачивали зарплату «в конверте» под видом дохода от предпринимательской деятельности.

-При этом в трудовых отношениях между обществом и работниками никаких изменений не произошло: работники располагались на рабочем месте по месту нахождения общества, работали полный рабочий день, пользовались имуществом общества и представлялись его работниками, - рассказали в КГК.

Официально работники отдела маркетинга на предприятии получали минимальную зарплату, все остальное им перечисляли как ИП. Так 21 работник получил 9,9 миллиона рублей, с которых не начислялись и не уплачивались взносы в ФСЗН и подоходный налог. Подсчитан ущерб, нанесенный государству – 2,5 млн рублей.

Похожие нарушения нашли на двух частных предприятиях в Бресте – там директора не заморачивались с регистрацией сотрудников ИП, а просто выдавали им часть зарплаты наличными.

Возбуждены уголовные дела, сообщили в КГК.

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