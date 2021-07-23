На свободу вышла Нина Лабкович, которую задержали по делу «Весны»

Нина Лабкович вышла на свободу. Фото: reform.by

Стало известно об освобождении супруги юриста Владимира Лабковича. Нина Лабкович вышла на свободу 23 июля. Об этом сообщило БелаПАН со ссылкой на коллег супругов.

Владимира Лабковича и его супругу Нину задержали 14 июля. Владимир Лабкович является юристом лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна». Нина Лабкович работает исполнительным директором сети меценатов Angels Band.

Сам Владимир Лабкович остается в СИЗО. У супругов трое детей.

Напомним, 14 июля в Минске и других белорусских городах прошла очередная волна обысков «третьего сектора». Сообщалось не менее чем о 30 обысках и задержании свыше 10 человек, активистов и правозащитников. Были задержаны также руководители «Весны» Алесь Беляцкий и Валентин Стефанович.

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