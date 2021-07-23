Без майонеза: Лукашенко показал, чем заправляет селедку под шубой на ужин

Сельдь под шубой на ужин Лукашенко заправили рапсовым маслом. Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Телеграм-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, опубликовал около 21.00 вечера в пятницу, 23 июля, фото президентского ужина.

- Ужин Первого! Сельдь под шубой с рапсовым маслом без майонеза, - сообщили в телеграм-канале (орфография сохранена - Прим.).

Также пресс-служба подчеркнула, что Александр Лукашенко во время совещания рассказал, что постоянно заправляет блюда рапсовым маслом.

- Я лично в пищу, если употребляю, какое-то масло, то это рапсовое, - говорит Лукашенко во время совещания накануне.

На фото вместе с селедкой под шубой - бутылка с этикеткой рапсового масла. Также прикреплено второе видео, на котором салат из сельди, моркови и яйца на подушке из салата заправляют рапсовым маслом из бутылки.

- Спорим, этим пятничным вечером вы купите именно такую бутылочку для здоровья? - предложил телеграм-канал своим подписчикам.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что концерн «Белгоспищепром» начал массовую информационную кампанию по популяризации рапсового масла в Беларуси. И билборды с этим продуктом скоро появятся по всей стране.

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