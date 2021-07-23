Названы пять причин, почему прививку от ковида сделали, а антител нет

После прививки от ковида антитела могут и не обнаружить. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Почему у вакцинированных могут не обнаружить антитела к COVID-19, рассказали медики. О пяти причинах этого рассказывает БелНовости.

Во-первых, антитела к ковиду у вакцинированного могут быть, но их могут не обнаружить потому, что сделан неправильный тест. Для тех, кто переболел ковидом, предпочтительнее делать тесты на N-белок, а для вакцинированных – на S-белок. Если этим нюансом пренебречь, тест может просто «не заметить» антитела.

Во-вторых, есть препараты, которые влияют на выработку антител. Если человек принимает кортикостероиды, цитостатики, иммуносупрессивные стимуляторы, антитела после вакцинации могут вырабатываться медленно и в незначительном количестве.

В-третьих, остаться без антител после прививки рискуют алкоголики, люди, испытывающие дефицит микроэлементов или стресс. Все эти факторы подавляют иммунитет.

В-четвертых, у человека может быть иммунитет к аденовирусам-носителям, которые используются в вакцине.

В-пятых, человек может быть вообще невосприимчив к прививкам. Существует такая индивидуальная особенность организма. Когда ученые создавали вакцины от коронавируса, они предупреждали, что примерно у 10 процентов прошедших вакцинацию людей антитела не вырабатываются именно в силу индивидуальных особенностей организма.

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