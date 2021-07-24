Менеджер певицы МакSим рассказал о ее состоянии: уже лучше

Хорошие новости: певице стало лучше! Фото: nickelbar.ru.

Начало понемногу улучшаться состояние певицы МакSим (Марины Максимовой). Об этом соообщает ТАСС со ссылкой на менеджера артистки Маргариту Соколову. Соколова не рассказала никаких подробностей, но уверенно заявила, что Марине становится лучше.

"Могу точно сказать: у Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Суперсовременное оборудование. Нет никакого сомнения, что все будет хорошо", - цитирует агентство Маргариту Соколову.

МакSим в начале июня почувствовала симптомы простуды, позднее у певицы поднялась температура. Тесты на коронавирус были отрицательными, но у певицы развивалось обширное поражение легких. Врачи ввели ее в искусственную кому на аппарате ИВЛ. По последним сообщениям, поражение легких достигало 75 процентов, состояние певицы было стабильно тяжелым.

"То, что мы двигаемся в сторону улучшения, а не ухудшения, - это на сегодняшний день факт", - отметила Маргарита Соколова.

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