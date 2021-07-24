Видеофакт. Посмотрите на «паровозик» из девяти авто: на МКАД суперавария без пострадавших

На МКАД собрался "паровозик" из девяти автомобилей. Фото: ГАИ.

«Паровозик» из девяти автомобилей собрался 23 июля на МКАД. Как сообщает ГАИ УВД Минского горисполкома, авария произошла около 17.20. Все столкнувшиеся авто – легковые, среди них замечен автомобиль такси.

Авария произошла в районе 48-го километра внутреннего кольца МКАД. В суперстолкновении никто не пострадал, но все автомобили помяло.

По предварительной информации, машины столкнулись из-за несоблюдения водителями дистанции. ГАИ выясняет все обстоятельства происшествия, проводится проверка.

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