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Общество24 июля 2021 10:04

Видеофакт. Посмотрите на «паровозик» из девяти авто: на МКАД суперавария без пострадавших

Кто-то из водителей не соблюдал дистанцию
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
На МКАД собрался "паровозик" из девяти автомобилей. Фото: ГАИ.

На МКАД собрался "паровозик" из девяти автомобилей. Фото: ГАИ.

«Паровозик» из девяти автомобилей собрался 23 июля на МКАД. Как сообщает ГАИ УВД Минского горисполкома, авария произошла около 17.20. Все столкнувшиеся авто – легковые, среди них замечен автомобиль такси.

Авария произошла в районе 48-го километра внутреннего кольца МКАД. В суперстолкновении никто не пострадал, но все автомобили помяло.

По предварительной информации, машины столкнулись из-за несоблюдения водителями дистанции. ГАИ выясняет все обстоятельства происшествия, проводится проверка.

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Девять авто собрались "паровозиком" на МКАД
Девять авто собрались "паровозиком" на МКАД
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